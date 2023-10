Meteo Sicilia, il caldo non molla l’Isola: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: il caldo non molla l'Isola e anche per questo weekend sono previste temperature a ridosso dei 30 gradi.

Meteo Sicilia: ancora un altro weekend all’insegna del caldo che tiene lontano l’autunno. Le previsioni, infatti, confermano la tendenza degli ultimi giorni, con temperature massime sempre a ridosso nei 30 gradi. Non si segnalano, tuttavia, come riportato dal bollettino diramato dalla protezione civile, particolari rischi incendi, con uno status di pericolosità basso. Nulla di rilevante per quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico.

Meteo Sicilia: venerdì 13 ottobre

La giornata di oggi rispecchia esattamente quanto accennato, con temperature massime che arrivano a 29 gradi, come a Siracusa, città più calda dell’Isola, insieme ad Agrigento. Da segnalare cielo poco nuvoloso nelle province di Messina e di Palermo, ma nulla di preoccupante, senza alcun rischio di precipitazioni. I venti saranno moderati e deboli ovunque.

Meteo Sicilia: sabato 14 ottobre

Quasi una giornata fotocopia di quella di oggi per domani, sabato 14 ottobre. Dai 29 gradi di massima, Siracusa toccherà i 30 mantenendo il primato di città più calda dell’Isola. Ad Agrigento, si segnala nebbia al mattino, ma la temperatura massima si manterrà comunque alta attestandosi sui 29 gradi. Nel resto della Sicilia, cielo sereno ovunque.

Meteo Sicilia: domenica 15 ottobre

Temperature in lieve aumento per la giornata di domenica 15 ottobre, con alcune province che andranno leggermente oltre i 30 gradi. A Siracusa ed Agrigento, le temperature massime saranno rispettivamente di 32 e di 31 gradi. I venti saranno moderati in tutta l’Isola.

Le previsioni per Catania

Nel capoluogo etneo la tendenza è quella del resto dell’Isola con temperature che sono sempre a ridosso dei 30 gradi.

Per la giornata di oggi, Catania risulta essere tra le città più calde della Sicilia. La massima si attesta, infatti, sui 29 gradi e il cielo sarà sereno per tutto l’arco della giornata.

Aumento previsto per domani, con la massima a 30 gradi e con venti deboli tutto il giorno.

Domenica 15, invece, si varcherà la soglia dei 30 gradi, con la massima che sarà di 31. È ancora estate, dunque, nel capoluogo etneo e saranno in molti coloro i quali decideranno di recarsi al mare.