Meteo Sicilia, è allerta rossa per rischio incendi: le zone coinvolte

Meteo Sicilia, scatta l'allerta rossa per rischio incendi nell'Isola: l'avviso della Protezione Civile con le zone coinvolte.

Meteo Sicilia: è stata diramata un’allerta rossa per la giornata di domani per quanto riguarda il rischio incendi nell’Isola. Infatti, sebbene possa sembrare curiosa un’allerta incendi ad ottobre, complici le alte temperature anomale di queste settimane, la Protezione Civile ha sottolineato il rischio che si sviluppino roghi gravi nell’Isola.

L’intera Sicilia è interessata da un’allerta incendi, anche se alcune province prevedono uno stato di “preallerta” e altre di “attenzione”. In particolare, nella prima categoria rientrano le aree di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa, dove l’allerta è arancione e il livello di pericolosità degli incendi è medio. Invece, per le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani, l’allerta incendi è rossa e il livello di pericolosità dei roghi è segnalato come “alto”.

Si ricorda che l’allerta diramata oggi pomeriggio è valida a partire dalla mezzanotte del 20 ottobre 2023 e fino alle successive 24 ore. Inoltre, la Protezione Civile ha segnalato un aumento delle temperature che arriveranno a superare i 35 gradi fuori stagione. Infine, è stato annunciato anche l’arrivo di forti venti di scirocco che potrebbero aumentare il pericolo di incendi.