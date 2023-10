Incidente a Catania: giovane investito sulle strisce pedonali

Un giovane è stato investito da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali nella serata di ieri.

È successo verso le 21.15 di ieri sera, su Viale Vittorio Veneto a Catania, precisamente all’incrocio con via Aosta. Un giovane è stato investito da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Il malcapitato si trovava con la propria ragazza e dopo l’accaduto è stata immediatamente chiamata un’ambulanza per fornire i primi soccorsi al giovane. Il personale del 118 ha soccorso il ragazzo e l’ha condotto in ospedale. Non si hanno ancora notizie sulle sue condizioni.

La stessa strada, Viale Vittorio Veneto, aveva visto qualche settimana fa un altro brutto incidente. In quel caso, il sinistro si era verificato nel corso della mattina e a rimanere coinvolti erano stati un genitore con un figlio sul passeggino, entrambi investiti in pieno da uno scooter mentre attraversavano sulle strisce pedonali.