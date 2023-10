Incidente a Catania: scooter travolge passeggino e ferisce il bambino

Un brutto incidente, questa mattina, in viale Vittorio Veneto a Catania. Il bambino, investito dallo scooter, è rimasto ferito.

L’ennesimo incidente, avvenuto intorno alle ore 8:00 di questa mattina in viale Vittorio Veneto, ha sconvolto Catania quando un passeggino è stato travolto da uno scooter in corsa.

Pare che una madre si apprestasse infatti ad attraversare una delle strisce pedonali del viale insieme al proprio neonato, dentro il passeggino, all’altezza del numero civico 120. Nello stesso momento, però, uno scooter ha investito la madre e ferito il piccolo in seguito all’urto.

Il bambino è stato prontamente trasportato in ospedale da un’ambulanza, per i doverosi accertamenti, mentre sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia municipale ed i carabinieri per comprendere al meglio la dinamica dell’incidente e rintracciare il conducente del mezzo.