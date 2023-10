Catania, donna precipita dalla scogliera di Aci Castello

Una donna è caduta in mare dalla scogliera di Aci Castello nella notte: necessario l'intervento dei soccorsi per recuperarla.

Una donna, intorno alle 23 di ieri sera, è caduta in mare dalla scogliera di Aci Castello. Tra le ipotesi c’è quella del gesto estremo: infatti, si pensa che la donna possa aver tentato il togliersi la vita.

La signora è stata subito individuata dal personale presente sulla costa e poco dopo è stata soccorsa dai Vigili del fuoco, dalla capitaneria di porto e dai carabinieri di Acireale. Grazie all’uso di un autoscala, i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo la donna bloccata tra gli scogli.

La malcapitata è stata poi trasportata d’urgenza al Cannizzaro, in quanto ha riportato gravi ferite nella caduta. In particolare, si è riscontrato un trauma cranico, ferite al bacino ed alla gamba destra. Di conseguenza, per la donna è stato previsto l’accesso in ospedale con codice rosso.