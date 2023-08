Aeroporto Catania: i voli di oggi dirottati a Palermo

Aeroporto Catania: ridotto il numero dei voli dirottati verso gli altri scali siciliani. Ecco quelli per Palermo.

Aeroporto Catania: i disagi presso lo scalo di Fontanarossa dovrebbero avere le ore contate, visto il ritorno alla piena operatività, con la riapertura del Terminal A di sabato sera. E lo conferma la lista dei voli dirottati, chiaramente ridotta rispetto ai precedenti giorni in piena emergenza. Basti pensare che non compare più l’aeroporto di Trapani Birgi, in quanto non sono previsti più dirottamenti. Restano nell’elenco gli scali di Comiso e di Palermo, con annesse navette gratuite messe a disposizione per raggiungerli, partendo dall’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania.

Ma è ormai piena operatività a Fontanarossa, con il ripristino anche dei voli Extra Schengen. Una normalità che andrà, man mano, ad assestarsi nei giorni a seguire, visto che, ancora oggi, nell’elenco figurano diversi voli cancellati.

Aeroporto Catania: i voli dirottati a Palermo

I voli ex Fontanarossa, dirottati presso lo scalo del capoluogo siciliano, presentano un numero esiguo, segno di graduale ritorno alla normalità. Ecco l’elenco, sia delle partenze che degli arrivi, come riportato dal sito dell’aeroporto di Catania.

Partenze

wizzair uk W9 05794 Londra (LGW) delle 13:10;

WIZZ AIR MALTA W4 03152 Bucharest (OTP) delle 22:10.

Arrivi