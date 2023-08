Aeroporto Catania, ancora voli cancellati: la lista di oggi

Aeroporto Catania: ancora lunga la lista dei voli cancellati, in attesta del riassestamento definitivo. Ecco quelli di oggi.

Aeroporto Catania: piena operatività ripristinata allo scalo di Fontanarossa, ma ciò non vuol dire che i disagi sono terminati. Se molti passeggeri hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, vedendo il loro volo partire o arrivare regolarmente all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania, diverso è lo stato d’animo di chi ancora deve fare i conti con i dirottamenti a Palermo o a Comiso, anche se ormai l’elenco mostra un numero esiguo di voli, o peggio, di chi si trova la propria tratta cancellata.

Se si respira già normalità, ancora non è il momento del definitivo riassestamento. E lo confermano anche le condizioni del Terminal A, che mostra ancora i segni dell’incendio dello scorso 16 luglio, oltre ad un odore di bruciato ancora persistente.

Aeroporto Catania: i voli cancellati

La lista dei voli cancellati è ancora lunga. Ecco quali sono quelli della giornata di oggi, lunedì 7 agoso, in arrivo e in partenza, come riporta il sito ufficiale dell’Aeroporto di Catania.

Partenze

Tarom RO 09740 Roma (FCO) delle 10:15

Air Europa UX 03202 Roma (FCO) delle 10:15;

Delta Airline DL 06686 Roma (FCO) delle 10:15

Kuwait Airways KU 06252 Roma (FCO) delle 10:15;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01710 Roma (FCO) delle 10:15;

Royal Air Maroc AT 09170 Roma (FCO) delle 10:15;

Klm KL 03451 Roma (FCO) delle 10:15;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01704 Milano (LIN) delle 11:05;

Klm KL 03478 Milano (LIN) delle 11:05;

Klm KL 03520 Milano (LIN) delle 12:40;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01747 Milano (LIN) delle 12:40;

Delta Airline DL 06690 Roma (FCO) delle 12:45;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01744 Roma (FCO) delle 12:45;

Royal Air Maroc AT 09172 Roma (FCO) delle 12:45;

Klm KL 03529 Roma (FCO) delle 12:45;

FLYDUBAI FZ 01502 Dubai (DXB) delle 13:00;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01716 Milano (LIN) delle 14:00;

Air Portugal TP 07197 Roma (FCO) delle 14:10;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01734 Roma (FCO) delle 14:10;

Royal Air Maroc AT 09173 Roma (FCO) delle 14:10;

Klm KL 03453 Roma (FCO) delle 14:10;

AIR CAIRO SM 02812 Luxor (LXR) delle 15:15;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01720 Milano (LIN) delle 15:25;

WIZZ AIR MALTA W4 08203 Tel Aviv Yafo (TLV) delle 18:30.

Arrivi