Aeroporto Catania, ancora alcuni voli dirottati: gli orari delle navette gratuite

Aeroporto Catania: sono molto di meno i dirottamenti dei voli ex Fontanarossa per gli altri scali siciliani, e di conseguenza anche le navette gratuite. Ecco gli orari di oggi.

Aeroporto Catania: da sabato sera, e ancora di più dalla giornata di oggi, allo scalo di Fontanarossa si ritorna a vivere una situazione di piena operatività. E lo dimostrano i pochi voli dirottati riportati dal sito ufficiale dell’Aeroporto.

Se gli scali di Comiso e di Palermo sono ancora presenti nella lista dei voli, non ci sono più dirottamenti, sia in arrivo che in partenza, per l’Aeroporto di Trapani Birgi.

Di conseguenza, anche le navette gratuite messe a disposizione per contrastare la grave emergenza dell’Aeroporto, causata dall’incendio del 16 luglio, sono state sensibilmente ridotte.

Aeroporto Catania: gli orari delle navette

Visibilmente ridotti, dunque, i numeri delle corse per raggiungere gli altri scali siciliani. E nella lista non compare più Trapani Birgi, in quanto non ci sono più voli dirottati. Ecco, di seguito, gli orari delle navette gratuite per gli aeroporti di Comiso e di Palermo.