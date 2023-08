Aeroporto di Catania: i voli di oggi dirottati a Comiso

Aeroporto di Catania: ancora qualche dirottamento verso gli altri scali siciliani, ma la lista è sensibilmente ridotta. Ecco i voli dirottati a Comiso.

Continuano i disagi presso l’aeroporto di Catania, l’incendio delle settimane scorse ha provocato notevoli disservizi. Tanti sono stati i tentativi di ripristinare un servizio lineare ed efficiente. Sembra essere tornato operativo il Terminal A, con l’atterraggio del volo EC3549 da Milano Malpensa delle 22:44 di sabato 5 agosto; reso inagibile dall’incendio divampato proprio in quel settore.

Si sta lavorando a pieno regime per ripristinare un servizio efficiente e garantire i voli da e per l’Aeroporto di Catania.

Il numero e la frequenza dei voli operati saranno legati alla ripianificazione delle compagnie aeree, pertanto alcuni voli per la giornata odierna sono stati dirottati a Comiso.

Aeroporto Catania: i voli dirottati a Comiso

Di seguito l’elenco dei voli operati a Comiso, in partenza e in arrivo, per la giornata odierna: