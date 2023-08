Aeroporto Catania, tante vacanze in fumo: la denuncia di Assoutenti Sicilia

Aeroporto Catania: piena operatività solo apparente per Assoutenti. Molte vacanze sono andate in fumo a causa dell'emergenza.

Aeroporto Catania: piena operatività ripresa e ritorno alla normalità ormai in fase di assestamento. Questa è la situazione attuale dello scalo etneo, con voli dirottati ridotti per Palermo e Comiso, con Trapani che non figura più in elenco, ma ancora lunga è la lista di quelli cancellati.

Non è della stessa opinione Assoutenti Sicilia che affronta il grave bilancio a seguito dell’emergenza scaturita dall’incendio dello scorso 16 luglio. “Le conseguenze pregiudizievoli scaturite dall’incendio divampato al Terminal A dello scalo catanese continuano, inesorabilmente, a ripercuotersi sull’utente, anello debole della catena del comparto”, ha sottolineato il portavoce Carmen Ferro.

Una piena operatività solo all’apparenza, dunque, stando a quanto denuncia l’associazione. “Al di là di annunci rassicuranti che provengono da più parti, infatti, gli operatori dei nostri sportelli provinciali aperti al pubblico ricevono continue lamentele per la non ancora ripristinata piena operatività dei voli in un periodo cruciale, agosto, che più di ogni altro offre per la maggioranza la possibilità spesso unica di scegliere il viaggio di ‘ristoro’ dagli impegni professionali e lavorativi”.

Per i più sfortunati, tutta questa serie di disagi significa vacanze cancellate, come ribadisce la portavoce Ferro: “Tra mancate riprotezioni e ancor di più carenza dei servizi di assistenza a terra, nell’organizzazione degli spostamenti dallo scalo in caso di assegnazione di voli alternativi, per molti la vacanza e l’auspicato ristoro sono letteralmente andati in fumo. L’associazione come sempre al fianco dei consumatori, non solo per i servizi nel settore di viaggio e turismo, continuerà a fornire supporto e assistenza agli utenti per ogni utilità, anche relativa a richieste di rimborsi”.