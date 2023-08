Catania, incidente in Corso Italia: morto lo scooterista finito sotto un pullman

Ha perso la vita il 67enne scooterista che ieri è finito sotto un pullman dell'Interbus, a Catania, in Corso Italia.

Finito in tragedia il grave incidente stradale avvenuto ieri, intorno alle 10:30, a Catania, che ha visto protagonista uno scooterista che è andato a finire sotto un pullman dell’Interbus. Non si conosce la dinamica precisa dell’incidente, le indagini sono affidate alla sezione Infortunistica della polizia municipale intervenuta sul posto. Ma l’incidente è stato fatale e il conducente del mezzo a 2 ruote, un uomo di 67 anni, ha perso la vita, poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. L’incidente è avvenuto nell’incrocio tra corso Italia e viale Vittorio Veneto.

L’ uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, traportato in codice rosso al Cannizzaro, riportando un politrauma con emorragia cerebrale, fratture costali multiple e un trauma toracico con pneumotorace. I medici hanno tentato di rianimare il 67enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare.