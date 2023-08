Casa trasformata in centrale di spaccio: arrestato 31enne nel Catanese

Vendeva droga nel suo appartamento, irruzione dei carabinieri e scatta l'arresto. Di seguito, i dettagli.

Un continuo andirivieni da una palazzina nel comune di Giarre ha insospettito i carabinieri. A seguito di appostamenti la squadra operativa ha poi deciso di approfondire con delle indagini.

L’iter era sempre lo stesso: i giovani ragazzi entravano nella palazzina per poi uscirne dopo pochi minuti; Atteggiamento che ha destato non pochi sospetti. Da qui la scelta di entrare in azione.

I carabinieri, dopo aver circondato lo stabile, hanno deciso di procedere con una perquisizione; ed è qui che il ragazzo di 31 anni è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per tentare di impedire ai militari di entrare nell’abitazione il giovane ha finto di non avere le chiavi dell’immobile. Ad aprire ai carabinieri è stato un 53 enne insieme al figlio minorenne.

Durante la perquisizione dei carabinieri suona alla porta un 23 enne intenzionato ad acquistare della droga; All’interno dell’appartamento sono state trovate diverse quantità di droga, nello specifico: due dosi di marijuana sul lavandino e 78 grammi della stessa sul davanzale della finestra.

I militari hanno trovato una vera e propria attività di spaccio, in una stanza vi era tutta l’attrezzatura per il confezionamento della droga; dal bilancino di precisione alle confezioni per la vendita.

La perquisizione per motivi di accertamento è stata estesa anche a tutta la palazzina e ai locali condominiali. Durante le ricerche è stato ritrovato un vaso sul pianerottolo, all’interno dello stesso vi erano: una busta di cellophane con 238 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina e un elenco con i nomi e cifre per la vendita.

Il 31 enne è stato arrestato ed è stato sottoposto all’obbligo di presentazione.