Poste Italiane, assunzioni anche in Sicilia: come fare domanda

Poste Italiane, assunzioni anche in Sicilia: le informazioni su come fare domanda per le posizioni disponibili.

Poste Italiane, assunzioni anche in Sicilia: ottime notizie in arrivo per tutti coloro i quali sono alla ricerca di una posizione di lavoro. Infatti, Poste Italiane è alla ricerca di personale in varie regioni d’Italia tra le quali è presente anche la Sicilia. Ecco tutti i dettagli in merito all’offerta di lavoro proposta.

Poste Italiane: assunzioni anche in Sicilia

Come anticipato, Poste Italiane è alla ricerca di unità da inserire nel proprio personale. Nello specifico, l’azienda è alla ricerca di personale in diverse parti d’Italia. Infatti, oltre alla Sicilia, ci sono posizioni disponibili anche in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte.

Le risorse saranno assunte con contratto a tempo indeterminato e per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 31 ottobre 2023.

Poste Italiane: requisiti

La posizione ricercata al momento da Poste Italiane è quella di Ingegneri che siano specializzati in ambito Real Estate. Per tale ragione tra i requisiti non può mancare la laurea in Ingegneria Edile, o Edile-Architettura, Civile, Energetica, Industriale, Meccanica, Gestionale o Architettura.

Inoltre, tra i requisiti per poter essere assunti in qualità di ingegneri da Poste Italiane, secondo quest’offerta di lavoro, è necessario avere un’esperienza pregressa di almeno 3-5 anni nella gestione di progetti immobiliari.

Poste Italiane, assunzioni: come candidarsi

Come anticipato, per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 31 ottobre 2023. Tuttavia, come presentare la propria domanda? In realtà, basterà semplicemente applicare tramite l’area “Lavora con noi” del sito ufficiale di Poste Italiane, selezionando l’annuncio per Ingegneri esperti in ambito Real Estate.

A quel punto sarà semplicemente necessario effettuare la procedura online indicata dal sito, compilando il form online al quale si verrà rimandati dal sito una volta avviata la domanda.