Concorso Agenzia delle Entrate 2023, 4.500 assunzioni: i requisiti

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: in arrivo assunzioni per 4500 unità. Ecco quali sono i requisiti da soddisfare.

Concorso Agenzia delle Entrate: assunzioni in arrivo per il reclutamento di 45000 funzionari, di cui 3970 funzionari tributari e 530 funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare. I bandi sono 2 e sono rivolti a laureati. Il contratto sarà a tempo indeterminato.

Concorso Agenzia delle Entrare 2023: dove si assume

Sono, dunque, 4500 le nuove unità che verranno assunte, come previsto dai 2 bandi indetti. Le risorse saranno collocare in varie zone dell’Italia. Ecco dove:

3970 da Funzionari per Attività Tributaria (Codice Trib), di cui:

30 posti presso la Direzione Provinciale di Bolzano;

20 posti presso la Direzione Provinciale Trento;

100 posti presso la Direzione Regionale Abruzzo (di cui 25 destinati alla SAM di Pescara);

350 posti presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna;

80 posti presso la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia;

800 posti presso la Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali (di cui 20 alla SAM di Roma e 80 agli Uffici Centrali);

150 posti presso la Direzione Regionale Liguria;

900 posti presso la Direzione Regionale Lombardia;

80 posti presso la Direzione Regionale Marche;

350 posti presso la Direzione Regionale Piemonte (di cui 45 alla SAM di Torino);

80 posti presso la Direzione Regionale Sardegna (di cui 50 alla SAM di Cagliari e 15 al COSF di Cagliari);

330 posti presso la Direzione Regionale Toscana;

20 posti presso la Direzione Regionale Umbria;

680 posti presso la Direzione Regionale Veneto (di cui 50 alla SAM di Venezia e 50 al COSF di Venezia).

530 Funzionari per i servizi di Pubblicità Immobiliare (Codice Spi), di cui:

12 posti presso la Direzione Regionale Abruzzo;

5 posti presso la Direzione Regionale Basilicata;

14 posti presso la Direzione Regionale Calabria;

31 posti presso la Direzione Regionale Campania;

40 posti presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna;

9 posti presso la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia;

50 posti presso la Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali (di cui 4 presso Uffici Centrali);

20 posti presso la Direzione Regionale Liguria;

86 posti presso la Direzione Regionale Lombardia;

16 posti presso la Direzione Regionale Marche;

4 posti presso la Direzione Regionale Molise;

50 posti presso la Direzione Regionale Piemonte;

31 posti presso la Direzione Regionale Puglia;

15 posti presso la Direzione Regionale Sardegna;

38 posti presso la Direzione Regionale Sicilia;

50 posti presso la Direzione Regionale Toscana;

9 posti presso la Direzione Regionale Umbria;

50 posti presso la Direzione Regionale Veneto.

Concorso agenzia delle Entrate: i requisiti da soddisfare

I requisiti per poter partecipare al concorso si dividono tra generali e specifici.

I requisiti generali sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti

falsi o viziati da invalidità non sanabili;

possesso del titolo di studio richiesto in base al profilo per il quale ci si candida (si veda di seguito).

A seconda del concorso per il quale ci si candida, bisognerà soddisfare i seguenti requisiti specifici:

FUNZIONARIO ATTIVITÀ TRIBUTARIA

Un titolo di studio tra i seguenti:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18);

diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge;

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

FUNZIONARIO PER I SERVIZI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE

Un titolo di studio tra i seguenti:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14);

diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge;

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Concorso Agenzia delle Entrate: come fare domanda

Per poter inoltrare la domanda e partecipare al concorso, bisognerà accedere al portale web del reclutamento InPA tramite credenziali Spid o in alternativa CIE, CNS e elDAS. Le domande dovranno essere presentate entro il 26 agosto 2023.