Concorso Educazione motoria 2023, pubblicato il bando: come fare domanda

Concorso Educazione motoria 2023: pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di 1.740 docenti. Di seguito i dettagli necessari per inviare la candidatura.

Concorso Educazione motoria 2023: è stato pubblicato ieri il bando per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.740 docenti di Educazione motoria per le classi quarte e quinte della scuola primaria, che si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2023/2024. Il concorso è bandito su base nazionale e organizzato invece regionalmente. L’USR (Ufficio Scolastico Regionale) è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e provvede all’attestazione della abilitazione.

Concorso Educazione motoria 2023: le parole di Valditara

A tal proposito è intervenuto il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “Con questo concorso rafforziamo l’insegnamento dell’Educazione motoria e proseguiamo il percorso iniziato con la reintroduzione dei Giochi della Gioventù: rendere l’attività fisica e lo sport a scuola centrali a tutte le età“- continuando poi – “perché l’attività sportiva non solo è importante per la salute dei ragazzi, ma veicola tutti i valori che la scuola deve insegnare, come la lealtà, il rispetto delle regole, la capacità di sacrificio e di fare squadra“.

Concorso Educazione motoria 2023: i requisiti

Per presentare la domanda entro la scadenza prestabilita, cioè il 6 settembre 2023, è necessario essere in possesso di una laurea magistrale nella classe LM-67 in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, o nella classe LM-68 in Scienze e tecniche dello sport, o nella classe LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie. Sono validi anche i titoli di studio equiparati alle lauree magistrali menzionate ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, si deve essere in possesso dei 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Concorso Educazione motoria 2023: come fare domanda

Le domande per la partecipazione al bando di concorso Educazione motoria scuola primaria 2023 potranno essere inoltrate online attraverso il Portale Unico di reclutamento menzionato nell’avviso ufficiale del bando nel sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione dalle ore 9 dell’ 8 agosto 2023 fino alle ore 23:59 del 6 settembre 2023.

Per presentare la domanda si deve essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Per ulteriori dettagli, consultare il bando presente nel sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione.