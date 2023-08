Lavoro Sicilia: Eurospin, Decathlon e Primark cercano personale

Lavoro Sicilia: posizioni aperte per entrare nei team di Eurospin, Decathlon e Primark. Ecco le offerte più interessanti.

Lavoro Sicilia: importanti aziende che operano nell’Isola sono in cerca di nuove risorse per arricchire il proprio personale. Ecco quali sono le offerte di lavoro più interessanti per entrare a fare parte dei team di Eurospin, Decathlon e Primark, con tutti i requisiti da soddisfare per poter inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: Eurospin

L’azienda italiana leader della grande distribuzione è alla ricerca di un Addetto/a alla vendita per il punto vendita di Taormina (ME). La risorsa si occuperà di tutte le attività necessarie per un’efficace gestione del punto vendita diffondendo fiducia nell’insegna e nei marchi Eurospin.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

massima serietà;

orientamento al cliente;

predisposizione ai rapporti interpersonali;

flessibilità e capacità di adattamento;

capacità di lavorare in team.

Per poter inoltrare la propria candidatura bisognerà accedere al sito web di Eurospin, cliccare su “Lavora con noi” e su “Scopri le posizioni aperte”. Dopo aver scelto la posizione, sarà richiesto il CV.

Lavoro Sicilia: Decathlon

L’azienda francese, leader nella vendita di articoli sportivi, è alla ricerca di un Sales Assistant da collocare presso il punto vendita situato a Melilli, nel Siracusano.

La risorsa si occuperà di:

Accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto che sia esso fisico o digitale;

Rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock;

Prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del negozio;

Mettere la passione sportiva al servizio di clienti, club e scuole del territorio;

Sviluppare la strategia 4R (riduco, riuso, riciclo, riparo).

Tra i requisiti richiesti, passione o pratica di sport, interesse per il mondo del commercio ed esigenza e senso del servizio.

Per potersi candidare a quest’offerta di lavoro bisogna consultare l’area dedicata del sito ufficiale Decathlon, caricare il proprio CV e seguire i passaggi successivi.

Lavoro Sicilia: Primark

L’ azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento è alla ricerca di un Addetto/a alle vendite da collocare nel punto vendita situato al centro commerciale “Centro Sicilia”, a Misterbianco (CT). La risorsa dovrà svolgere le seguenti mansioni: mantenere in ordine il proprio reparto, svolgere in maniera ordinaria e costante le operazioni di riassortimento, dare supporto ai clienti e svolgere le operazioni di cassa.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Attitudine al servizio clienti;

Atteggiamento positivo;

Flessibilità e determinazione;

Capacità di apprendimento;

Predisposizione a lavorare in team;

Passione per la moda e le tendenze.

Per potersi candidare, bisognerà accedere al sito Primark, alla sezione “Lavora in Primark”, cercare la posizione di proprio interesse e cliccare su “presenta la candidatura”.