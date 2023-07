Concerto Articolo 31 a Catania annullato: la nuova data

Concerto Articolo 31 Catania: dopo l'annullamento della tappa etnea del duo pop è stata comunicata la nuova data dell'evento.

Concerto Articolo 31 Catania: è arrivata la notizia tanto attesa dai fan del noto duo pop. Infatti, dopo la decisione di annullare l’evento etneo previsto nel contesto del Wave Summer Festival di Catania, è stata comunicata la nuova data del concerto. Secondo quanto riportato dagli organizzatori, la tappa etnea del tour degli Articolo 31 si svolgerà a settembre.

Nello specifico, la data di Catania era prevista per domani sera, 28 luglio 2023, alla Villa Bellini. Tuttavia, in considerazione dell’attuale emergenza in corso in Sicilia, in seguito ai disservizi logistici dei trasporti, si è deciso di rimandare la data catanese degli Articolo 31 al 1° settembre. I biglietti acquistati per luglio rimarranno validi anche per la data di settembre, come precisato dagli organizzatori.

Inoltre, non si tratta di un evento isolato: anche i concerti di Salmo a Catania e a Palermo sono stati annullati, ma non per lo stesso motivo. Infatti, nel caso del rapper di Olbia la ragione dello spostamento della data è stato un incidente nel quale è rimasto coinvolto il cantante. Tuttavia, fortunatamente anche questo evento è stato riprogrammato. Di seguito, l’elenco completo aggiornato del tour degli Articolo 31.