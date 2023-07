Articolo 31 in concerto a Catania: annullata la tappa etnea

Concerto Articolo 31 a Catania: annullata la tappa etnea del duo pop italiano. Tutte le informazioni sull'annullamento.

Articolo 31 in concerto a Catania: brutte notizie in arrivo per i fan del duo pop composto da J-Ax e DJ Jad. Infatti, il concerto degli Articolo 31 nella città etnea è stato annullato. Il motivo di tale decisione è stato dovuto all’emergenza in atto in Sicilia. Infatti, considerando la situazione difficile in cui si trova la regione in seguito agli eventi degli ultimi giorni, si è preferito rimandare il concerto previsto a Catania.

Nello specifico, la tappa etnea si sarebbe svolta domani, 28 luglio 2023, alla Villa Bellini. Il concerto, evento che rientra all’interno della rassegna estiva della città etnea, sarà rimandato a settembre e i biglietti già acquistati per luglio rimarranno validi per la nuova data.

Destino simile, ma per ragioni differenti è quello del concerto di Salmo. Infatti, anche questo evento etneo è stato annullato, insieme alla tappa di Palermo, in seguito ad un incidente del cantante di Olbia.