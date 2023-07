Sicilia, emergenza incendi superata? Schifani: “Turisti, vi aspettiamo”

Una stampa estera ha invitato i turisti a non recarsi in Sicilia a causa dell'emergenza incendi. Prontamente arrivate le risposte dall'assessore Elvira Amata e dal presidente Renato Schifani.

Dalla Regione Siciliana filtra ottimismo circa l’emergenza incendi che ha interessato l’Isola negli ultimi giorni. A fare da portavoce è l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, ritenendo che l’emergenza è superata. “La Sicilia è ferita, oltre 1000 roghi l’hanno devastata in lungo e in largo, ma adesso l’emergenza incendi è superata e le vacanze per i turisti possono continuare in totale sicurezza — ha dichiarato l’assessore —. Anche l’aeroporto di Catania si avvia a tornare alla piena operatività, consentendo agli altri scali dell’Isola di riprendere le normali attività in sicurezza e senza stress e disservizi. Il vero volto della nostra terra è quello delle spiagge bianche e delle acque cristalline, dei borghi montani che conservano le nostre tradizioni più genuine, ma anche dei monumentali e unici gioielli millenari della cultura, oltre all’eccellente enogastronomia. Turisti vi aspettiamo in Sicilia, siete i benvenuti”. Le dichiarazioni sono arrivare a seguito dell’intervento di una stampa estera che ha invitato i turisti a non venire in Sicilia.

Sulla stessa linea il presidente Schifani che, a margine della conferenza stampa di presentazione del piano per la progressiva eliminazione delle liste d’attesa nella sanità, ha espresso parole pienamente concordanti con quelle di Elvira Amata. “Sono d’accordo con l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata che oggi ha invitato i turisti a venire in Sicilia dove l’emergenza è stata superata — ha affermato il presidente —. L’assessore Amata è intervenuta per controbattere ad una stampa estera che ha invitato i turisti a non venire in Sicilia. In questi giorni abbiamo contrastato con temperature vicine ai 50 gradi incendi importanti. Ma siamo intervenuti. Le fiamme sono state in gran parte domate. E quindi ha fatto bene l’assessore Amata a promuovere la stagione turistica siciliana“.