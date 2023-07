Concerto Salmo a Catania: la nuova data

Concerto Salmo Catania: dopo l'annullamento delle tappe siciliane del cantante di Olbia è arrivata la comunicazione della nuova data.

Concerto Salmo Catania: comunicata la nuova della tappa del cantante di Olbia a Catania. Dopo la notizia dell’annullamento del concerto di Salmo a Catania, i fan sono rimasti in trepidante attesa di una comunicazione in merito alla nuova data. Infatti, il concerto del cantante di Olbia è stato rimandato in seguito ad un incidente in cui il rapper è rimasto coinvolto.

Tuttavia, l’attesa non è durata a lungo e la riprogrammazione è già stata comunicata. La nuova data del concerto di Salmo a Catania sarà il 2 settembre 2023, sempre all’interno del Wave Summer Festival. Solo pochi giorni prima si svolgerà invece la tappa di Palermo, anche questa rimandata al 31 agosto 2023. Di seguito l’elenco aggiornato delle date del tour del cantante.