Infortunio per Salmo: annullati i concerti in Sicilia

Incidente per il rapper Salmo. Annullati i concerti in Sicilia, a Palermo e Catania, previsti per i prossimi giorni.

Non arrivano buone notizie per i fan del rapper Salmo, all’anagrafe Maurizio Pisciottu. A causa di un incidente con una porta a vetri, infatti, il cantante nato ad Olbia si trova costretto ad annullare i suoi concerti in programma in Sicilia, il 28 luglio a Palermo, ai Cantieri Culturali alla Zisa, e il 29 a Catania, presso la Villa Bellini.

L’ incidente ha provocato a Salmo un infortunio al braccio e le conseguenze sarebbero potute essere più gravi, come fa sapere il rapper stesso attraverso i suoi profili social. “Sto bene – scrive il rapper su Instagram -. Ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi“.