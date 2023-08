Tananai in concerto a Catania: la scaletta dell’evento

Tananai in concerto a Catania, il giovane cantante milanese dei record è in arrivo nella città etnea: ecco la scaletta dell'evento.

Tananai in concerto a Catania: è in arrivo uno degli eventi più attesi dell’estate etnea. Questa sera alla Villa Bellini si esibirà Tananai, il giovane cantante milanese che ha fatto registrare un anno di successi. Il concerto si aprirà alle ore 21, nel pieno centro della città di Catania.

Il cantante è nato a Milano è dopo l’ultimo posto al Festival di Sanremo ottenuto con “Sesso occasionale”, ha ottenuto un grande successo ripresentandosi in gara con “Tango”. Infatti, la canzone, ispirata ad una storia d’amore nel corso del conflitto in Ucraina, ha coinvolto il pubblico e portato grande successo al cantante di Milano.

Tananai a Catania: la scaletta del concerto

Per coloro i quali sono curiosi di conoscere la scaletta dell’evento, è importante sottolineare che non vi sono particolari certezze in merito. Infatti, la programmazione è sempre soggetta a cambiamenti. Tuttavia, considerando quali sono state le canzoni e l’ordine nelle quali Tananai le ha cantate nei suoi concerti precedenti a quello di Catania, è possibile avere un’idea generale. Ecco quindi l’ipotetica scaletta delle canzoni che saranno cantate questa sera da Tananai a Catania.