Disservizio idrico a Catania: le zone senza acqua

A Catania manca l'acqua, in alcune zone anche da diversi giorni. Ecco le aree interessate dal disservizio al momento.

Proseguono i disagi a Catania, colpita nell’ultima settimana da una serie di eventi che stanno lasciando la città in ginocchio. Dall’incendio all’aeroporto di Catania, al caldo record che sta attanagliando la provincia etnea e la Sicilia intera, con roghi che hanno reso necessaria persino la chiusura temporanea dell’aeroporto di Palermo.

Tuttavia, tra i problemi che affliggono la città di Catania in particolare c’è quello dei disservizi idrici ed elettrici che si sono verificati negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato, alcune zone della città sono rimaste senza luce né acqua anche per più giorni o per diverse ore in un giorno. La Sidra ha costantemente aggiornato la situazione nel corso della giornata odierna, anche in considerazione dell’emergenza incendi che sta soffocando la provincia etnea.

Catania senza acqua: dove

Secondo quanto riportato questa mattina da Sidra, nel corso della tarda serata di ieri, la fornitura di energia elettrica presso gli impianti di produzione Sidra e di fornitori terzi è tornata pressocché alla normalità. Tuttavia, la società ha segnalato la possibilità di abbassamenti di tensione che avrebbero causato alterazioni dell’erogazione dei servizi. Di conseguenza, nel corso della mattinata, Sidra ha riportato che sarebbero state eseguite turnazioni per assicurare il servizio idrico. In particolare, fino alle ore 15 di oggi, la sospensione dell’erogazione di acqua sarebbe stata prevista per le seguenti zone:

Area del Comune di Catania individuata da Corso Italia, Viale Libertà, Viale Jonio, Viale Africa, Via F. Crispi, Piazza Giovanni XXIII, via Umberto (lato est di Piazza Iolanda) e traverse limitrofe;

individuata da Corso Italia, Viale Libertà, Viale Jonio, Viale Africa, Via F. Crispi, Piazza Giovanni XXIII, via Umberto (lato est di Piazza Iolanda) e traverse limitrofe; Area del Comune di Catania individuata dalle vie Nuovalucello, Marco Polo, Casalaina, Macaluso, Licciardi, Vezzosi, Duca degli Abruzzi alta e traverse limitrofe;

Area del Comune di Catania individuata dalle vie: Galermo (parte alta), Sebastiano Catania (parte alta), Como, Pavia, Brescia e traverse limitrofe;

Area del Comune di Gravina di Catania individuata dalle vie: Gramsci, F.lli Bandiera, Etnea, S. Paolo, Coviello, Carrubella, Oberdan e traverse limitrofe;

individuata dalle vie: Gramsci, F.lli Bandiera, Etnea, S. Paolo, Coviello, Carrubella, Oberdan e traverse limitrofe; Area del comune di Misterbianco individuata dalle vie Poggio Lupo, del Mandorlo (alcuni civici), delle Zagare.

Inoltre, nel corso della giornata Sidra ha comunicato fenomeni di mancanza di acqua o di bassa pressione nelle seguenti zone:

quartieri San Giorgio e Fossa Creta, nello specifico area cittadina individuata da Stradale Cravone, Stradale San Giorgio, Viale Grimaldi, Viale Biagio Pecorino, Viale San Teodoro, Via Fossa Creta, Via Santa Maria di Nuovaluce, Via Vincenzo Zaccà e traverse limitrofe;

area individuata da Viale Moncada, Viale Bummacaro, Stradale San Teodoro e traverse limitrofe e al Villaggio S. Agata.

In aggiunta, a causa dell’assenza di energia elettrica, il servizio idrico è stato sospeso nelle aree corrispondenti e limitrofe alle seguenti vie: Viale Nitta, Viale Castagnola, Viale Librino, Via Gelso Bianco, Via Zia Lisa, Via Zia Lisa II, Via Della Concordia, Via Playa, Via Acquicella Porto, Viale Kennedy, Via San Giuseppe La Rena, Via S.M. Goretti, Via Fontanarossa, Quartiere Pigno, Zona Industriale.

Lo stesso vale per le aree indicate di seguito:

Nesima Superiore (Vie Leopoldo Nobili, Pacinotti, San Pio X, Piazza Eroi d’Ungheria e traverse limitrofe;

(Vie Leopoldo Nobili, Pacinotti, San Pio X, Piazza Eroi d’Ungheria e traverse limitrofe; Nesima inferiore (San Leone, Corso Indipendenza, via Dica D’Aosta, via Palermo, via IV Novembre, Piazza Risorgimento, Via Ammiraglio Caracciolo, Via XXXI Maggio, Fossa Creta, Viale M. Rapisardi e traverse limitrofe).

Considerando la situazione di emergenza, Sidra ha infine invitato tutta la cittadinanza ad un utilizzo parsimonioso del servizio idrico, considerando anche la maggiore richiesta di assorbimento delle utenze, dovuta sia agli ammanchi dei giorni scorsi, sia alle elevate temperature.

Leggi anche: