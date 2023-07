Incendi nel Catanese, fiamme indomabili a Pedara: residenti evacuati

Incendi nel Catanese: non si fermano i roghi nella provincia. A Pedara si riportano fiamme indomabili e la necessità di evacuare alcune case.

Incendi Catania: lavoro no stop per i Vigili del Fuoco in Sicilia oggi. Tra i vari incendi che si sono sviluppati in tutta l’Isola, da Messina a Palermo, dove è stato necessario chiudere l’aeroporto, la provincia di Catania è tra le più colpite. In particolare, sono diversi i roghi che si stanno sviluppando nel Catanese, complici le temperature roventi e il forte vento in atto. Tra i comuni più colpiti, quello di Aci Catena, dove è stato chiesto ai cittadini di chiudere il gas per motivi di sicurezza.

Nel frattempo, a Pedara i Vigili del Fuoco hanno segnalato un incendio definito “indomabile” in un’area del Comune. In particolare, è in corso l’evacuazione di via Monte Po, via della Regione e via Tarderia a Pedara, necessaria anche per l’assenza di mezzi a disposizione dei Vigili del Fuoco.

Tuttavia, è stato domato l’incendio in zona via Ungheretti, via Teocrito e Benedetto Croce, e in via Pascoli. Al lavoro, insieme ai Vigili del fuoco anche la Protezione civile e la Forestale. Inoltre, è stato attivato il Centro operativo comunale e una linea di emergenza raggiungibile al numero di telefono seguente: 3911347651.