Sicilia, allerta gialla anche per oggi: persiste il maltempo

Per oggi, 6 giugno, è stata proclamata dalla Protezione Civile allerta gialla per tutte le 9 province della Sicilia: ecco gli aggiornamenti.

È stata diramata da parte della Protezione Civile anche per oggi, 6 giugno, allerta gialla per tutte le 9 province della Sicilia. Per le prossime 24 ore, l’Isola dovrà dunque far conto di precipitazioni ed instabilità generali, che includono anche un rischio di tipo meteo-idrogeologico ed idraulico.

Secondo quanto espresso nella nota della Protezione Civile, infatti, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, con “prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati“. Per quanto riguarda i mari, invece: “inizialmente molto mosso lo Stretto di Sicilia con modo ondoso in attenuazione”, mentre i venti si prevedono “localmente forti nord-orientali sulla Sicilia sud-orientale, in attenuazione”.

Ciò che caratterizzerà la giornata di oggi, inoltre, saranno le forti raffiche di vento, la frequente attività elettrica e le possibili grandinate.