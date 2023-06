Davide Paratore ospite a Etna Comics 2023: 20 anni e già disegnatore Marvel

Etna Comics 2023 è ufficialmente iniziato: stamattina la cerimonia di apertura. Quest'anno, tra gli ospiti, un giovane artista catanese, che a soli 20 anni ha realizzato il manifesto Variant del festival ed è già disegnatore Marvel.

Inizia oggi, 1 giugno, l’undicesima edizione di Etna Comics, il festival del fumetto, del gioco e della cultura pop. Come ogni anno, anche stavolta l’evento è ospitato presso il centro fieristico delle Ciminiere di Catania e la redazione di LiveUnict non se lo perde, seguendo le conferenze più interessanti ed intervistando gli ospiti. Di seguito la storia e le parole di Davide Paratore, giovane artista catanese che ha raccontato la sua esperienza ai nostri microfoni.

Etna Comics 2023: oggi l’inaugurazione

Se alle ore 10:00 è avvenuto il taglio del nastro, che ha ufficialmente dato inizio all’edizione 2023 del festival alla presenza del direttore, Antonio Mannino, dell’Arcivescovo Monsignor Luigi Renna e delle autorità; alle 11:30 circa è iniziata la cerimonia di apertura, presso la Sala Galatea del centro fieristico.

Durante questa, è avvenuta la presentazione delle varie aree, con gli interventi di Antonio Mannino, il direttore del festival, dell’Arcivescovo Monsignor Luigi Renna, dell’autore del manifesto di quest’anno, Milo Manara e del giovane artista Davide Paratore.

Davide Paratore: chi è il giovane ospite di Etna Comics 2023

Davide Paratore a soli 20 anni può vantare di aver disegnato il manifesto Variant di Etna Comics 2023 che vede, in continuità di quello creato da Manara, una barca di nome “Agata”, in cui si trovano Tex Willer ed Eva Kant, che affrontano l’inquietante mare di un’Aci Trezza rovente, su cui si scaglia la furia del gigante Polifemo.

“Non è la prima volta che vengo all’Etna Comics: sono stato all’edizione del 2018 e dell’anno scorso, ma mai come ospite, solo in veste di visitatore. Questa è la mia prima volta qui in questi panni. Sono originario di Catania, ho frequentato il liceo artistico statale M.M. Lazzaro e l’anno scorso mi sono trasferito a Roma per studiare, ma nel frattempo ho trovato lavoro – racconta di sé il giovane artista -. Adesso torno in Sicilia solo per le vacanze. Ad Etna Comics 2022 ho conosciuto dei ragazzi che mi hanno notato e mi hanno chiesto se volessi collaborare con loro. Io ho accettato e poi loro mi hanno portato al Lucca Comics l’anno scorso. Da qui è iniziata la mia ‘avventura’ “.

Disegnatore Marvel a soli 20 anni

Il giovane artista, quindi, è agli inizi della sua carriera. “Credo che in questo ambito non ci sia un’effettiva concretezza fino a quando non diventi un ‘maestro’, quindi non saprei dire se ci sarà mai un momento in cui dirò pienamente ‘ce l’ho fatta’ – racconta, pensando al suo futuro da artista -. Sicuramente ambisco a fare copertine importanti, che poi già così, partecipando ad eventi come Etna Comics e disegnando la copertina del prossimo numero di Spider-Man per la Marvel (che uscirà giovedì 6 negli Stati Uniti), mi sta benissimo“.

“In realtà ancora non ho ben realizzato cosa sto facendo – confessa il ragazzo ai microfoni di LiveUnict -. È tutto abbastanza strano per me, è quasi un qualcosa di astratto. Sono molto giovane e mi è anche successo tutto molto in fretta“.

La proposta Marvel è arrivata lo stesso giorno di quella di Etna Comics, racconta Davide Paratore. “È successo tutto in una volta per me, non ci credo ancora. Non so bene come esprimere ciò che provo. Per arrivare dove sono ora si può dire che in un certo senso si sono ‘allineati tutti i pianeti’, perché ho avuto veramente tanta fortuna ad incontrare degli autori della Marvel, che, notando i miei disegni, mi hanno aiutato ad entrare in questo ambito“.