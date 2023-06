Etna Comics 2023, al via Festival del Fumetto: il taglio del nastro [FOTO&VIDEO]

Etna Comics 2023, inizia ufficialmente il Festival Internazionale del Fumetto ospitato a Catania: le foto e i video dell'ingresso dei partecipanti.

Etna Comics 2023: anche per quest’anno ha avuto inizio il Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop ospitato annualmente nella città di Catania. Si tratta dell’Etna Comics, evento che raduna migliaia di persone ogni anno e che è giunto alla sua 11esima edizione nel 2023.

Ospitato come ogni anno alle Ciminiere, l’Etna Comics ha avuto inizio questa mattina e durerà fino a domenica 4 giugno 2023, con un programma ricco di eventi, ospiti e mostre interessanti. Nel corso della mattina, erano già numerosissime le persone in fila per poter accedere alla prima giornata del Festival. Ecco le foto e i video del taglio del nastro e dell’apertura ufficiale dell’Etna Comics 2023.