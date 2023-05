Ruba zaino sul treno: denunciato 67enne di Giarre

Denuncia a piede libero della Polfer per un 67enne di Giarre colpevole del furto di uno zaino, ai danni di un ragazzo.

Un 67enne di Giarre, pensando di essere passato inosservato, ha rubato lo zaino ad un ragazzo di vent’anni mentre erano a bordo di un treno.

Gli operatori della polizia ferroviaria di Catania, durante i servizi di vigilanza in stazione, hanno ricostruito l’accaduto grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza ed hanno poi individuato l’uomo che, qualche giorno prima, aveva sottratto lo zaino ad un ragazzo mentre viaggiano su un treno. I membri della Polfer hanno quindi provveduto alla presa in custodia del 67enne, il quale è stato successivamente denunciato in stato di libertà vigilata alle autorità giudiziarie competenti.