Etna Comics 2023: le date e come acquistare i biglietti

Etna Comics 2023, si avvicina l'evento che fa sognare migliaia di appassionati della cultura pop, ecco cosa sapere sull'evento e come acquistare i biglietti.

Etna Comics 2023: si avvicina sempre di più l’evento fumettistico più noto della Sicilia, che quest’anno giunge all’undicesima edizione, quest’evento è imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, cinema, cinema d’azione, serie TV, giochi, videogiochi ma anche altro come musica, collezionismo, spettacoli, concerti e cultura tradizionale giapponese.

Il manifesto dell’evento è già stato reso noto lo scorso marzo, mentre la lista degli ospiti non è ancora definitiva: anche se per il momento tra gli ospiti della manifestazione troviamo Caparezza.

Etna Comics 2023: date e come arrivare all’evento

L’evento come ogni anno si terrà a Catania presso le Ciminiere luogo facilmente raggiungibile tramite la metropolitana. Infatti, basta scendere alla fermata “Giovanni XXIII” e proseguire a piedi per pochissimi metri. L’evento si terrà a inizio giugno, a partire dal 1° giugno al 4 giugno, tra le varie aree allestite per l’evento ricordiamo:

Area Comics;

Area Games;

Area Videogames;

Area Movie;

Area Asian Wave;

Area Tabocom;

Area Cosplay;

Area Family;

Area Mostre;

Area Palco;

Area Letteratura Fantasy.

Etna Comics 2023: come acquistare i biglietti

Come già detto l’evento si terrà a partire da giorno 1° giugno fino a domenica 4 giugno, ma è già possibile acquistare i biglietti online sul sito dell’Etna Comics, usufruendo di varie tariffe. L’ingresso giornaliero è di 15 euro, ma è possibile acquistare anche degli abbonamenti: