Catania, annunciato disservizio idrico: le zone interessate

Una nuova interruzione del servizio idrico è prevista in alcune zone della città di Catania: ecco quali aree saranno coinvolte e fino a quando.

Nuovo disservizio idrico a Catania: Sidra, una delle società che si occupa della gestione della distribuzione idrica per la città etnea, ha reso noto in data odierna la possibilità di alcuni disservizi in giornata. In particolare, nell’avviso pubblicato da Sidra, si rende noto che la causa del disservizio è dovuta ad un guasto agli impianti di produzione e che per tale ragione sarà necessario eseguire delle turnazioni in rete.

In particolare, nelle ore notturne, orientativamente dalle ore 22:00 alle ore 07:00, potrebbe essere necessario sospendere l’erogazione del servizio idrico nei seguenti quartieri/aree della città:

Nesima Superiore;

Nesima inferiore;

San Leone;

Vie Mario Rapisardi, Ammiraglio Caracciolo, Corso indipendenza, Armando Diaz, San Pio X, XXXI Maggio e traverse limitrofe;

Quartieri San Giorgio e Fossa Creta, nello specifico nell’area individuata da Stradale Cravone, Stradale San Giorgio, Viale Grimaldi, Viale Biagio Pecorino, Viale San Teodoro, Via Fossa Creta, Via Santa Maria di Nuovaluce, Via Vincenzo Zaccà e traverse limitrofe.

Il tutto, segue una sospensione dell’erogazione idrica già avvenuta nel corso di questa mattina dalle ore 10.00 alle ore 14.00 nelle seguenti aree: