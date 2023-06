Allerta gialla in Sicilia, temporali in arrivo: l’avviso della Protezione Civile

Ancora allerta gialla in tutta la Sicilia, temporali e pioggia in arrivo: ecco il contenuto del bollettino della Protezione Civile.

Allerta gialla in Sicilia: dopo la giornata di ieri, iniziata con un’allerta meteo di tipo giallo in Sicilia, l’avviso della Protezione Civile è stato esteso anche per oggi, 1° giugno 2023. Infatti, secondo quanto riportato nel bollettino rilasciato ieri pomeriggio dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Regione Siciliana, anche la giornata di oggi sarà interessata da un’allerta meteo di tipo giallo.

Nello specifico, come previsto anche per la giornata precedente, l’allerta meteo è estesa a tutta la regione e non riguarda solo una zona dell’Isola. Infatti, come visibile anche dal grafico riportato all’interno del bollettino della Protezione Civile, l’allerta gialla interesserà l’intera Sicilia, a partire dalla mezzanotte fino alle 24.00 del 1° giugno 2023. In particolare, si prospettano piogge che potrebbero essere anche intense, ma anche possibili temporali in tutta la Sicilia.

Per ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi delle condizioni meteo in Sicilia e per eventuali avvisi di allerte da parte della Protezione Civile, sarà necessario attendere il prossimo bollettino che sarà pubblicato nel corso della giornata odierna.