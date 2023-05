In viaggio verso Fontanarossa sparisce nel nulla: 75enne ritrovato dopo 24 ore

Lieto fine dopo la scomparsa dell'anziano di Giardini Naxos: ritrovato ventiquattro ore dopo in stato confusionale ma in buone condizioni.

Si erano inizialmente perse le tracce di Francesco Borbone, 75enne residente a Giardini Naxos, che alle 15:30 del 23 maggio si era messo in viaggio a bordo della sua auto in direzione dell’aeroporto Fontanarossa, per accogliere alcuni amici a Catania. I familiari, preoccupati, si erano dunque rivolti al comando dei carabinieri a cui era stata presentata la denuncia di scomparsa ed il figlio, Omar Giuseppe, aveva lanciato un allarme disperato anche sui social.

La buona notizia è però arrivata ieri pomeriggio, quando l’uomo è stato fortunatamente ritrovato a Capo d’Orlando, in stato confusionale ma in buone condizioni generali di salute. I carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere per poter comprendere cosa possa essere effettivamente accaduto durante il percorso fatto dall’anziano ma, quel che più conta, è il lieto fine per Francesco e la sua famiglia.