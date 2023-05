Identificato l’autore dell’aggressione al turista polacco: fermato

L'aggressore sembra essere un extracomunitario già posto sotto fermo da parte delle forze dell'ordine. Si attende la convalida.

L’autore dell’aggressione ai danni di un turista polacco, effettuata lo scorso 13 maggio in piazza Stesicoro, dovrebbe essere già in stato di fermo.

Il turista versa ancora in gravi condizioni a causa delle lesioni subite alla testa dopo l’aggressione: l’obiettivo era quello di rubare l’iPhone del turista e, per farlo, l’aggressore avrebbe spintonato la vittima facendole sbattere la testa a terra. La questura non ha ancora confermato l’arresto e si attende la convalida del provvedimento cautelare.