AMTS Catania, potenziamento parco mezzi: il nuovo piano

In via di potenziamento il parco mezzi dell'AMTS: revisione di mezzi in disuso, acquisti da AMT Milano e un grande contributo dai fondi europei per i nuovi bus full electric.

L’AMTS continua ad immettere nuovi mezzi nei percorsi cittadini. Il piano prevede l’immissione di 6 mezzi revisionati ogni 10 giorni e si prevede di immettere gli ultimi bus verso metà luglio.

Oltre al reinserimento dei bus revisionati, l’AMTS si muove in ulteriori due direzioni acquistando: da un lato 30 bus da AMT Milano; dall’altro ben 36 bus 100% elettrici grazie al PON Metro di competenza del Comune di Catania. I 36 bus elettrici, di cui 18 già in servizio, entreranno verranno consegnati entro la fine del 2023. AMTS anela ad acquistare un totale di 100 bus full electric entro il 2026 avvalendosi dei fondi in arrivo dal PNRR.