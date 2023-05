In gran parte della Sicilia domani sarà allerta arancione. Ecco, di seguito le province interessate.

La protezione civile della regione Sicilia ha diramato lo stato di allerta arancione e giallo in tutta la Sicilia. Nello specifico, l’allerta arancione è stata diramata per le province di Trapani e Agrigento dunque nella parte occidentale dell’Isola. Invece, nel resto delle province siciliane è prevista allerta gialla e dunque si altereranno piogge a schiarite per tutto il resto della giornata.