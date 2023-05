Etna Comics 2023: tra gli ospiti anche Ciro di “Mare Fuori”

Etna Comics 2023: tra gli ospiti anche Giacomo Giorgio, Ciro nella famosa serie tv "Mare Fuori". Di seguito i dettagli su quando incontrarlo durante l'evento.

Etna Comics 2023 anche quest’anno non delude in quanto a ospiti: saranno diversi gli invitati all’evento. In particolare, considerato il successo della serie tv “Mare Fuori“, gli organizzatori hanno deciso di portare al festival del fumetto anche Giacomo Giorgio, l’attore che interpreta Ciro, in qualità di super ospite.

Giacomo Giorgio: chi è l’attore di “Mare Fuori”

Giacomo Giorgio è un giovane attore napoletano nato nel 1998. Nutre una grande passione per la recitazione da sempre e, infatti, già all’età di 6 anni si cimenta nei panni di “Pulcinella” per uno spettacolo nel Teatro Comunale di Napoli.

A 17 anni si sposta a Roma dove avvia una vera e propria carriera cinematografica: nel 2017 debutta nel mondo del cinema con “The Happy Prince“, al fianco di Colin Firth. Durante lo stesso anno, cattura l’attenzione di Federico Moccia, che gli propone di recitare nel film “Non c’è campo”. Poi, l’attore entra nel mondo delle serie tv grazie a “I bastardi di Pizzofalcone 2“.

A partire dal prossimo autunno l’attore reciterà nella serie “Noi siamo leggenda“, nel cui cast appariranno diversi volti noti di “Mare Fuori”; ma anche nella serie dedicata all’omicidio di Elisa Claps, “Per Elisa”.

Il successo di “Mare Fuori”

L’attore, inoltre, è uno dei protagonisti assoluti della fortunata serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia: “Mare Fuori“.

Giacomo Giorgio, nonostante la giovane età, ha saputo affascinar gli spettatori con la sua interpretazione di uno dei ragazzi più temuti di Napoli: Ciro, figlio del potente boss Don Salvatore Ricci.

Etna Comics 2023: quando incontrare Giacomo Giorgio

L’attore napoletano incontrerà i fan di tutte le età all’Etna Comics 2023 domenica 4 giugno, nel corso di un incontro moderato da Francesco Alò, dal titolo “Morto Ciro, viva Ciro!“. Si tratta di un’occasione unica per i fan dell’attore, che potranno ripercorrere la sua carriera prima, durante e dopo “Mare Fuori”.

Il pubblico di Etna Comics 2023 avrà quindi la possibilità non solo di incontrare l’attore al centro fieristico Le Ciminiere di Catania, ma anche di venire a conoscenza di segreti e anticipazioni della serie tv.