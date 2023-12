Catania, due soccorritori del 118 aggrediti in servizio: ricoverati in ospedale

Due soccorritori del 118 sono stati aggrediti da un uomo mentre stavano prestando servizio; trattati in ospedale.

Due soccorritori, un uomo e una donna, volontari della pubblica assistenza Anpas Sicilia emergenza one, sono stati aggrediti la mattina del 18 dicembre, mentre si trovavano in servizio per il 118.

Successivamente alla chiamata di un autista del servizio urbano per un uomo in evidente stato psico-fisico alterato all’interno di un bus, i due soccorritori sono infatti arrivati sul posto, in via Cifali, per svolgere il proprio lavoro; ma alla richiesta dei documenti per la compilazione della scheda sanitaria, l’uomo da soccorrere ha iniziato ad imprecare e aggredire i volontari che, a seguito dell’accaduto, sono stati portati all’ospedale Garibaldi di Catania. L’uomo aggredito ha riportato la frattura di un dito con una prognosi di 30 giorni, mentre l’autista ha subito un trauma cranico.