Bonus spesa 2023: ecco tutte le novità e chi può richiederlo

Bonus spesa 2023: il bonus era stato erogato nel 2020 per combattere la pandemia da covid-19, ma sono in arrivo novità per il 2023, ecco cosa sapere.

Bonus spesa 2023, è il contributo nazionale erogato dal Comune per le persone e per le famiglie in difficoltà economica per acquistare prodotti alimentari, farmaci e beni di prima necessità. Con la nuova Legge di Bilancio 2023, questo bonus cambierà forma. La misura era stata pensata ai tempi della pandemia da Covid-19 per aiutare famiglie e soggetti in difficoltà economica e adesso si vuole introdurre un nuovo aiuto: ovvero la carta risparmio spesa che sarà presto operativa con ISEE sotto i 15mila euro.

Bonus spesa 2023: cosa sono?

Si tratta di contributi erogati alle famiglie povere dai Comuni di residenza dei diretti interessati, che verranno usati per acquistare dei beni di prima necessità. Questi contributi erano stati introdotti nel 2020 attraverso il Decreto Ristori per superare l’emergenza covid, e poi rinnovati con il Decreto Sostegni bis, i buoni spesa nazionali dunque sono stati accolti dai comuni fino al 2022.

Invece nel 2023 sono arrivate delle importanti novità sul fronte Bonus spesa, la nuova Legge di Bilancio non ha prorogato l’operatività dei vecchi buoni ma ha introdotto una nuova misura ma con una funzione simile. Si tratta della Carta risparmio spesa o social card 2023. L’esecutivo per questo nuovo strumento ha già stanziato un fondo di 500 milioni di euro da distribuire ai vari Comuni.

I nuovi fondi per erogare il bonus hanno la forma di carta risparmio spesa e verranno distribuiti nei vari Comuni, ma si dovrà attendere il decreto attuativo e le istruzioni operative.

Bonus spesa 2023, a chi spetta?

In questo momento la platea dei destinatari del bonus spesa è piuttosto ampia, ma non è ben definita, per il momento l’agevolazione dovrebbe essere destinata verso persone con un ISEE fino ai 15mila euro, ma influiranno varie condizioni come:

l’età dei beneficiari;

eventuale titolarità di ulteriori trattamenti e/o sussidi;

presenza di redditi e altri elementi finalizzati ad escludere lo stato di bisogno.

In ogni caso per comprendere chi potrà beneficiare del bonus, bisognerà attendere il provvedimento del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste che deve essere emanato entro la fine di febbraio 2023.

Bonus spesa 2023, come funziona?

Il bonus come nei casi precedenti, verrà erogato direttamente dal Comune e potranno essere utilizzati presso tutti gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa come supermercati ed ipermercati, la carta verrà fruita tramite una piattaforma ancora non ben definita.