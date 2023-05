Meteo Sicilia, l’estate si fa attendere: le previsioni per la settimana

Meteo Sicilia: l'aria d'estate si fa ancora attendere. Settimana all'insegna di nubi e piogge intermittenti per la Sicilia.

Meteo Sicilia: si dovrà pazientare ancora un altro po’ per l’aria estiva, secondo le previsioni sull’isola per questa settimana. Nonostante la prima settimana di maggio sembrasse prepararci ad un assaggio della bella stagione, per il momento bisogna tenere l’ombrello a portata di mano. Ecco le previsioni della settimana di meteo Sicilia.

Meteo Sicilia: le previsioni del 9 e 10 maggio

Nella giornata di oggi, 9 maggio, le nubi copriranno gran parte delle città siciliane, con possibili leggere precipitazioni localizzate in particolare tra Catania e Palermo; le temperature massime non supereranno i 20°, mentre il ragusano ed il trapanese potrebbero essere interessati ad un vento moderato.

La situazione di mercoledì 10 maggio sarà tutt’altro che migliorata: le probabilità di precipitazioni più intense riguarderanno tutta la Sicilia ma i numeri delle province di Caltanissetta ed Enna arriveranno a sfiorare il 90% ma, come nota quantomeno agrodolce, delle leggere schiarite al termine della giornata. La temperatura massima del siracusano, prevista sui 25°, fa però cominciare a ben sperare per una ripresa.

Meteo Sicilia: giovedì 11 e venerdì 12 maggio

Giovedì 11 maggio sarà una giornata di effettivo stacco dal grigiore generale dei giorni precedenti, in cui si dovrebbe poter trovare una Sicilia baciata dal sole. I venti saranno moderati in diverse province dell’Isola ma le temperature proveranno già a risollevarsi, con le massime pronte a toccare i 25°.

La successiva giornata, il 12 maggio, vedrà ancora il sole protagonista malgrado qualche piccola incertezza generale durante le prime ore del mattino, in particolare a Ragusa, ma nulla di cui preoccuparsi. Anche qui, le temperature massime si aggireranno attorno ai 25°, tranne per la provincia di Enna che rimane ferma a 17° e con una minima di 5°.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Weekend amaro per la Sicilia e per chi voleva godere di un po’ d’aria fresca al termine della settimana lavorativa: sabato 13, dopo averci fatto sperare nei giorni precedenti, Catania sarà una delle città più interessate a precipitazioni di moderata intensità e a forti venti, i quali colpiranno più duramente l’ennese e l’agrigentino. Potrebbe quindi essere consigliabile prestare attenzione al meteo.

Domenica 14 maggio nuovamente una lieve ripresa: solo nubi sparse sull’Isola e qualche goccia di pioggia a Catania e provincia. I venti saranno decisamente meno intensi rispetto al sabato e temperature medie in aumento.