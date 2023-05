Meteo Sicilia, anticipo d’estate in arrivo: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: in arrivo un'anticipo d'estate nel weekend. Previsto sole e temperature sopra la media del periodo in corso.

Meteo Sicilia: previsto un anticipo d’estate in arrivo per questa settimana. Infatti, nel corso del weekend si raggiungeranno temperature alte per il periodo primaverile in corso. Si tratterà di una tregua temporanea dal maltempo dei giorni precedenti, anche se probabilmente sarà una pausa temporanea, considerando che in settimana potrebbe tornare la pioggia. Ecco le previsioni meteo Sicilia per il weekend.

Meteo Sicilia: le previsioni del 5 e 6 maggio

Per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 5 maggio, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso ovunque in Sicilia. In particolare, a Messina e Palermo splenderà il sole mentre a Trapani e a Siracusa il cielo sarà macchiato da qualche nuvola. In merito alle temperature, a partire dalla giornata di oggi inizieranno a raggiungere valori più alti: infatti, le massime di Agrigento e Siracusa saranno rispettivamente pari a 26 e 25 gradi.

Situazione simile per quanto riguarda la giornata di domani, quando è previsto un netto miglioramento del tempo su tutta l’Isola. Infatti, il cielo sarà sereno ovunque in Sicilia e le temperature arriveranno a sfiorare i 27 gradi di massima a Siracusa e 25 ad Agrigento, mentre nel resto dell’Isola si aggireranno attorno ai 23-24 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 7 e lunedì 8 maggio

Ma il bel tempo è destinato a durare anche per domenica 7 maggio, quando in Sicilia sarà sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature massime che si manterranno sempre al di sopra dei 22 gradi. Siracusa continuerà ad essere la città più calda, con 27 gradi di massima in Sicilia.

Tuttavia, la situazione metereologica della Sicilia potrebbe cominciare a cambiare già a partire da lunedì, quando è prevista pioggia su tutta l’Isola, ad eccezione di Trapani e Palermo. A lasciare la Sicilia non sarà solo il sole, ma anche le alte temperature, considerando che in tutta l’Isola le massime non supereranno i 21 gradi.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

Per quanto riguarda la città di Catania, la situazione rispecchierà in generale quella del resto della Sicilia. Infatti, per la giornata odierna è previsto un cielo poco nuvoloso con temperature tra i 10 e i 25 gradi. Saranno invece ottimali le condizioni metereologiche su Catania per sabato e domenica, quando il sole splenderà sulla città etnea e le temperature massime si aggireranno intorno ai 26-27 gradi.

Tuttavia, il bel tempo lascerà anche Catania a partire da lunedì: infatti, per l’inizio della settimana è prevista pioggia con temperature che si aggireranno intorno ai 16-21 gradi per l’intera giornata.