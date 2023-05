Catania, la Fontana dei Sette Canali torna a splendere: restauro completato [FOTO]

Torna a splendere la Fontana dei Sette Canali: completato il restauro della storica fontana alla Pescheria di Catania.

Completati i lavori di restauro iniziati nelle scorse settimane di un altro punto chiave della Pescheria di Catania. Infatti, ha ripreso a funzionare la storica Fontana dei Sette Canali che si trova all’interno del mercato del pesce in Piazza Alonzo di Benedetto. Ai lavori hanno partecipato dei tecnici specializzati in questo tipo di interventi di restauro.

Il nome della fontana appena restaurata in Pescheria deriva proprio dai sette canali che sversano nel sottostante fiume Amenano, tra i pochissimi resti di Catania sopravvissuti al nefasto terremoto del 1693. Come reso noto dal Comune di Catania, la Fontana dei Sette Canali è stata quindi riconsegnata alla città, per essere ammirata da cittadini e turisti insieme alla vicina “Fontana dell’acqua a linzou” di piazza Duomo.