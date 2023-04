Sicilia, traffico di droga e favori a clan: arrestate 6 persone

In Sicilia sono state arrestate sei persone in seguito all'operazione "Eclipse" con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

La Procura Generale di Catania ha disposto l’arresto di sei persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga ad Avola. L’ordine è stato eseguito dai Carabinieri della compagnia di Noto e fa riferimento al processo “Eclipse”.

L’operazione, che ha avuto il via nel gennaio del 2019, è stata coordinata dalla Procura distrettuale di Catania e condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa. La conclusione del processo Eclipse ha visto la condanna da parte dei giudici di sei persone: nello specifico, tre imputati sono stati condannati a 8 anni di reclusione, mentre sono stati disposti sei anni e otto mesi per altri due e un anno e sei mesi per l’ultimo condannato.

Dalle indagini dei Carabinieri, le sei persone imputate avrebbero anche intrattenuto rapporti e svolto dei favori per il clan Crapula di Avola. Inoltre, sono stati loro sequestrati circa 2 chili di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e cocaina, oltre a un fucile da caccia calibro 12 e una pistola calibro 7,65, entrambe clandestine.