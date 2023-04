Meteo Sicilia, allerta “gialla” in parte dell’Isola: previsti forti venti e pioggia

Meteo Sicilia: in questi primi giorni di aprile la Protezione Civile continua ad indicare previsioni meteo avverse. Di seguito i dettagli estrapolati dal nuovo avviso

Meteo Sicilia: già per la giornata odierna (lunedì 3 aprile) il Dipartimento Regionale della Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo “arancione”, in particolare per il Messinese ed il Palermitano. Previsioni più confortanti emergono dall’ultimo avviso, appena reso pubblico: persiste, tuttavia, l’allerta “gialla” in alcune aree dell’Isola. Di seguito tutti i dettagli in merito.

Meteo Sicilia: il nuovo avviso della Protezione Civile

Secondo quanto indicato dal nuovo avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (valido fino alle ore 24:00 di domani, martedì 4 aprile), le condizioni meteo avverse dovrebbero riguardare, in particolare, la Sicilia settentrionale e nord-orientale, aree per cui è stata diramata l’allerta meteo “gialla”.

Non si escludono, in particolare, precipitazioni “isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali, con quantitativi cumulati deboli“. Previsti, inoltre, forti venti, “con raffiche di burrasca, tendenti ad attenuazione”. Nelle prossime ore anche i mari dovrebbero risultare particolarmente mossi.

Di seguito un’immagine tratta dall’ultimo avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico diffuso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile.