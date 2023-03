Lavoro Sicilia: Ferrovie dello Stato, Enel ed Eurospin assumono

Lavoro Sicilia: importanti aziende come Ferrovie dello Stato ed Enel cercano personale da assumere nell'Isola. Di seguito le informazioni.

Lavoro Sicilia: alcune importanti aziende come Ferrovie dello Stato, Enel ed Eurospin cercano personale da assumere nell’Isola. Di seguito le informazioni e i requisiti per potersi candidare.

Lavoro Sicilia: Ferrovie dello Stato

Ferrovie dello Stato Italiane cerca personale in Sicilia. In particolare si ricerca il ruolo di macchinista con le seguenti caratteristiche:

occorre avere un’età tra i 18 e i 29 anni ;

; Occorre essere residente in Sicilia;

in Sicilia; Occorre essere in possesso di un diploma che sia fra i seguenti indirizzi: manutenzione e assistenza tecnica; elettronica e elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, trasporti e logistica, meccanica, meccatronica ed energia; liceo scientifico; liceo scientifico – opzione scienze applicate; liceo scientifico – sezione a indirizzo sportivo. Il voto di diploma può essere utilizzato come requisito preferenziale.

Chi verrà assunto otterrà un contratto da apprendistato con lo scopo di essere formato per la professione. Una volta superato questo periodo si potrà essere selezionati per firmare un contratto.

Per candidarsi occorre presentare domanda sul sito delle Ferrovie dello Stato entro il 3 aprile.

Offerte lavoro Sicilia: Eurospin

Eurospin, l’azienda italiana della grande distribuzione organizzata e che è leader di mercato con oltre 1250 punti vendita in Italia, Slovenia e Croazia, cerca personale da assumere nella sua sede situata a Campofelice di Roccella (PA).

In particolare, si ricerca la figura di Vice assistente di filiale. La posizione in oggetto prevede la corretta gestione del punto vendita ed il raggiungimento degli obiettivi commerciali.

Sono richiesti alcuni requisiti fondamentali come:

ottime capacità organizzative, di pianificazione e di gestione delle priorità,

capacità di analisi e problem solving,

affidabilità, dinamicità, proattività,

eccellenti capacità di leadership e team working,

predisposizione all’ascolto attivo.

disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti,

Si richiede esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO.

Subito lavoro Sicilia: Enel

Enel sta avviando il progetto 3Sun Giga Factory, un’iniziativa europea finalizzata alla riqualificazione dell’industria fotovoltaica in Europa per sostenere e accelerare la decarbonizzazione del settore energetico. Lo stabilimento che verrà costruito sarà uno dei più grandi impianti di produzione fotovoltaica in Europa.

Si ricerca la figura di specialista in sistemi fotovoltaici, al fine di formare a un team altamente innovativo all’interno dell’azienda leader mondiale per le energie rinnovabili. Si offre dunque un contratto a tempo indeterminato con sede a Catania.

Ecco alcuni dei requisiti essenziali: