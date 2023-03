Catania, donna colpita con dell’acido al volto: aveva frequentato un pentito

Un uomo ha lanciato dell'acido sul volto di una donna presso la stazione ferroviaria di Catania: si indaga sulla questione.

Nella serata di mercoledì 29 marzo nei pressi della stazione di Catania una donna è stata condotta in ospedale perché vittima di aggressione da parte di un uomo. Quest’ultimo, a bordo in un’automobile avrebbe lanciato sul volto della donna dell’acido, procurandole degli arrossamenti che secondo i dottori che hanno preso la donna in cura, sono guaribili in 7 giorni.

Sulla vicenda sta ancora indagando la squadra mobile della Questura. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe urlato alla donna il nome di “Giarrizzo”, un boss mafioso e ormai pentito, col quale la donna in passato avrebbe avuto una relazione. Non è la prima volta che al boss pentito vengono operati danni e gesti minatori, infatti il 17 febbraio del 2021 è stato incendiato un camion per la vendita di panini di un suo familiare.

Salvatore Giarrizzo, boss del clan mafioso Scalisi di Adrano, è stato arrestato nel 2020 nell’ambito dell’operazione “The King”. Secondo la Dda etnea, la collaborazione con la giustizia di Giarrizzo ha provocato il forte disappunto degli Scalisi tanto da tanto da “progettare atti intimidatori nei suoi confronti e della sua famiglia, finalizzati a fargli ritrattare le dichiarazioni rese nei confronti degli ex compagni e di appartenenti ad altri gruppi mafiosi”.