Bonus sociale bollette 2023, come richiederlo e cos'è: tutte le informazioni più rilevanti in merito al contributo economico.

Bonus sociale bollette 2023, come richiederlo e cos’è: queste sono solo alcune delle domande che i consumatori si stanno ponendo riguardo questo contributo economico. Infatti, si tratta di un incentivo che interessa a molte persone considerando il tema che lo riguarda. Ma cos’è il bonus sociale bollette 2023? E come si richiede? Ecco tutte le informazioni in merito a questo incentivo.

Bonus sociale bollette: cos’è

In realtà, il bonus sociale bollette 2023 non è un contributo nuovo: infatti, si tratta di un incentivo che era già presente nel 2022 per contrastare il caro bollette luce e gas e per il quale è stata proposta una proroga. Nello specifico, l’ampliamento della tempistica di richiesta riguarderà i mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Inoltre, con la modifica attuata, adesso potranno fare richiesta di tale bonus altre persone che inizialmente non rientravano nell’agevolazione per i requisiti richiesti.

Bonus sociale bollette: requisiti

Ma quali sono i requisiti per poter richiedere il bonus sociale bollette 2023? Innanzitutto, rimane fondamentale ricordare che si tratta di un incentivo rivolte a cittadini e famiglie che vivono una condizione di disagio economico. In particolare, per ottenere il bonus è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

inferiore a 15mila euro, o non superiore a 20mila euro e con almeno 4 figli a carico, o fare parte di un nucleo familiare percettore di Reddito di Cittadinanza; Un membro del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica, di gas o idrica oppure deve usufruire di una fornitura condominiale centralizzata di gas o idrica per uso civile.

Bonus sociale bollette 2023: come richiederlo

Come previsto per l’incentivo prima della recente modifica, per ottenere il bonus sociale bollette 2023 bisogna semplicemente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e avere l’attestazione ISEE necessaria per poter accedere ad una prestazione sociale agevolata.

Infatti, per coloro i quali rispetteranno i criteri imposti per l’ottenimento del bonus, l’incentivo sarà automaticamente riconosciuto con uno sconto in bolletta o tramite accredito.