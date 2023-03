Pagamento pensioni aprile 2023: date e rivalutazione degli importi

Pagamento pensioni aprile 2023: modalità d'erogazione diverse, date diverse. Ecco quelle da segnare in calendario e altri dettagli sulla rivalutazione degli importi.

Pagamento pensioni aprile 2023: un nuovo mese è alle porte e, con questo, l’erogazione delle somme. Ma quale giorno occorrerà attendere, di preciso? Di seguito le informazioni utili.

Pagamento pensioni aprile 2023 in banca: le date

È bene precisare che, anche ad aprile, non è prevista un’unica data per il pagamento delle pensioni: i giorni, al contrario, variano in base alla modalità di erogazione scelta.

Chiunque abbia optato, per esempio, per l’accredito bancario dovrà aspettare il primo giorno bancabile del mese, ovvero lunedì 3 aprile.

Pagamento pensioni aprile 2023 agli sportelli postali: il calendario

Informazioni diverse e tempi ridotti vengono riservati a chi, al contrario, preferisce ritirare la somma recandosi presso uno dei numerosi sportelli postali. In questo caso l’erogazione partirà sabato 1° aprile ma proseguirà sulla scorta di una precisa turnazione alfabetica, al pari dei scorsi mesi.

Di seguito il calendario nel dettaglio, suddiviso a seconda dell’ordine alfabetico dei cognomi:

sabato 1 aprile (solo la mattina): cognomi con lettere iniziali A-B. Di fatto, a differenza degli istituti bancari, Poste italiane considera anche il sabato un giorno bancabile:

lunedì 3 aprile: cognomi con lettere iniziali C-D;

martedì 4 aprile: cognomi con lettere iniziali E -K;

mercoledì 5 aprile: cognomi con lettere iniziali L-O;

giovedì 6 aprile: cognomi con lettere iniziali P-R;

venerdì 7 aprile: cognomi con lettere iniziali S-Z.

Pagamento pensioni aprile 2023

Ma non è finita qui. È bene ricordare, infine, che anche i cittadini titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution a breve potranno prelevare le somme, e a dir poco agevolmente. Di fatto questi ultimi non dovranno recarsi presso uno sportello postale: basterà scegliere uno tra gli 8000 ATM Postamat e procedere con il prelievo dei contanti.

Pensioni aprile 2023: gli aumenti

Già a marzo si è dato il via agli aumenti previsti dal tasso di perequazione per il 2023, fissato al 7,3%, anche per le pensioni superiori ai 2.101,52 euro lordi. Gli interessati hanno ricevuto anche gli arretrarti relativi ai mesi di gennaio e febbraio.

Nel mese di aprile la rivalutazione degli importi verrà ampliata tutti, secondo le sei fasce prevista dalla Legge di Bilancio: