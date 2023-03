Lavori in corso a Catania: via Santa Sofia chiusa al traffico

Sabato 25 marzo, un tratto di via Santa Sofia verrà interdetta al traffico veicolare.

Al fine di effettuare urgenti e indifferibili lavori di sistemazione di una caditoia a nastro posta sul lato est all’altezza del civico 85, sabato 25 marzo, dalle ore 7:00 a conclusione dei lavori, via Santa Sofia verrà interdetta al traffico veicolare nel tratto compreso tra il viale Andrea Doria (circonvallazione) all’ingresso del padiglione 8 della Cittadella Universitaria.

Verrà data la possibilità di accedere in via Santa Sofia solo ai mezzi di soccorso in emergenza che devono recarsi al Pronto Soccorso e ai vari reparti del Policlinico Universitario “Gaspare Rodolico”.

Per tutti gli altri mezzi si suggeriscono percorsi alternativi come via Galermo o via Passo Gravina.