Elezioni 2023 Catania: i candidati sindaco per la città etnea

Elezioni 2023, Catania si prepara ad avere un nuovo sindaco: ecco chi sono attualmente i candidati al ruolo di primo cittadino della città etnea.

Elezioni 2023, Catania si prepara per andare a votare il nuovo sindaco della città. Infatti, sono già diversi i nomi che sono stati presentati ufficialmente come candidati sindaco per la città etnea. Ecco i nomi dei candidati presentati finora.

Elezioni 2023 Catania: le date

Mancano poco più di due mesi alle elezioni del sindaco di Catania e la città si prepara alle elezioni. Nello specifico, le votazioni si terranno alla fine di maggio, con una data che differirà dal resto d’Italia data l’autonomia regionale della Sicilia.

Le date delle elezioni 2023 Catania saranno quelle della domenica 28 e lunedì 29 maggio, mentre gli eventuali ballottaggi saranno previsti per domenica 11 e lunedì 12 giugno. Per quanto riguarda gli orari, la domenica si voterà dalle ore 7 alle ore 23, mentre il lunedì dalle ore 7 alle 15. Questi orari saranno rispettati anche per il giorno degli eventuali ballottaggi.

Elezioni 2023 Catania: candidati

Al momento, la definizione della lista dei candidati sindaco per la città di Catania è ancora aperta. Tuttavia, alcuni nomi sono già effettivi e i candidati hanno confermato la propria disponibilità a concorrere per il titolo di primo cittadino della città etnea.

Secondo i nomi attualmente confermati, si evidenzia la candidatura di Valeria Sudano per la Lega, che ha presentato una candidata di partito senza partecipare come coalizione con il resto del centrodestra. Si attendono quindi altre notizie sul possibile candidato comune o singolo dei partiti di centrodestra, anche se da Fratelli d’Italia si ipotizza la candidatura di Ruggero Razza.

È invece stata confermata la candidatura di Maurizio Caserta, professore dell’Università di Catania, che si presenta come candidato comune per il fronte progressista composto da Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana e Partito Democratico.

Infine, è sicura anche la candidatura dell’ex sindaco Enzo Bianco, confermata da lui stesso più volte nel corso delle ultime settimane. Per il partito Sud chiama Nord, Cateno De Luca ha schierato Gabriele Savoca, mentre per i socialdemocratici le elezioni Catania 2023 vedranno schierato Vincenzo Drago. E la lista prosegue con Giuseppe Giuffrida, avvocato che ha il sostegno del presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra.

Infine, confermati anche i nomi di Riccardo Tomasello, imprenditore ed ex presidente del comitato dei festeggiamenti agatini e di Giuseppe Lipera, penalista catanese, mentre si attendono conferme in merito agli altri candidati.

Elezioni 2023: election day

Sarebbe invece confermata la decisione di mantenere le elezioni per il 28 e 29 maggio 2023, escludendo l’ipotesi di un election day. Infatti, come anticipato, in seguito all’autonomia della Regione Siciliana, quest’ultima non si allineerà alle elezioni che coinvolgeranno il resto dei comuni al voto in Italia il 14 e il 15 maggio 2023.