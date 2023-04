Elezioni Catania 2023: Centrodestra con Enrico Trantino unico candidato sindaco

Elezioni Catania 2023, svolta nel centrodestra: Enrico sarà il nuovo candidato sindaco, in sostituzione di Valeria Sudano, che ritirerà la sua candidatura.

Elezioni Catania 2023: nei giorni scorsi, Fratelli d’Italia ha proposto il nome di Enrico Trantino per concorrere al posto di primo cittadino a Palazzo degli Elefanti. E con ogni probabilità il Centrodestra si compatterà con Trantino unico candidato sindaco.

La leghista Valeria Sudano, parlamentare del Carroccio, ritirerà, quindi, la sua candidatura a sindaco di Catania. Nella giornata di oggi dovrebbe, infatti, arrivare il comunicato ufficiale di Matteo Salvini, con l’annuncio della candidatura di Enrico Trantino, che sarà poi presentato ufficialmente alla stampa prima di domenica prossima.

Enrico Trantino ha già detto la sua sabato, a seguito della proposta di Fratelli d’Italia, e si è espresso tramite la sua pagina Facebook.

“In attesa della decisione della Lega, le altre forze del centro destra si sono espresse a sostegno della mia candidatura a Sindaco di Catania. Non so se rappresenta la migliore soluzione – ha scritto Trantino – ma so che l’umiltà è l’ingrediente fondamentale per capire come agire. Adesso è tempo di cominciare: metterò tutto me stesso, non mi risparmierò e con l’aiuto di chiunque creda nel progetto, il mio obiettivo sarà non tradire la fiducia che mi verrà riconosciuta. Catania è una città straordinaria. Desidera solo essere amata. E dipende da tutti noi”.